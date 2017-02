Une balance pour lutter contre le gaspillage à la cantine

Le Conseil départemental vient d'installer une table de tri et de pesée dans la cantine du collège Ventadour de Privas. Un prototype qui doit être développé dans les établissements du département.

Combien de déchets dans les poubelles des cantines? Désormais, au collège Ventadour de Privas, on peut le savoir.

Le conseil Départemental de l'Ardèche y a installé, lundi, une table de pesée des détritus. Une table d'ailleurs fabriquée par l'entreprise ardéchoise spécialisée dans les outils de pesage, Precia Mollen.

Le Département prévoit de faire de même dans d'autres établissements du département.

Objectif de cette table de pesée et de tri, réduire le gaspillage dans les selfs des collèges ardéchois.

Les restes des assiettes des collégiens sont pesés par la table de tri © Radio France - Florence Gotschaux

Trois poubelles affichent le poids des déchets

Sur cette table : une poubelle pour les emballages, une pour les déchets alimentaires et une pour le pain. A la fin du repas, la poubelle "déchets alimentaires" approche des 15 kg.

Le but de ce nouvel outil est de lutter contre le gaspillage. Et après deux jours d'expérimentation, ça semble fonctionner, confie la principale du collège. Le jeu pour les élèves, c'est de jeter le moins possible... Et donc de se servir moins, devant le self.

1.300.000 repas par an

L'enjeu est de taille, explique Hervé Saulignac, le président du Conseil départemental de l'Ardèche. Le Département sert 1.300.000 repas par an dans les cantines des collèges. Or chaque élève jette entre 180 et 200 grammes de déchets par repas. Cela porte à 250 tonnes de détritus par an.