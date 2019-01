Une baleine échouée à Batz-sur-Mer attire les curieux

Batz sur mer

A Batz-sur-Mer, les habitants n'avaient jamais vu de baleine s'échouer sur leur littoral. L'animal, blessé, a atterri sur les rochers lundi en fin de journée. Long d'une vingtaine de mètres, il pèse autour de vingt tonnes.

Des barrières pour éloigner les curieux

La mairie a installé des barrières métalliques pour éloigner les curieux © Radio France - Anne Patinec

Si d'habitude en janvier, la commune est quasiment déserte, depuis lundi, les curieux sont nombreux à vouloir s'approcher de l'animal. En raison des risques sanitaires et pour laisser les équipes spécialisées travailler, la mairie de Batz-sur-Mer a installé des barrières métalliques pour empêcher le public de passer. Deux policiers municipaux sont également mobilisés. Certains visiteurs râlent et ne comprennent pas qu'on les tienne à l'écart. Certains n'hésitent pas à grimper dans des propriétés privées pour passer.

Des opérations de remorquage du rorqual mercredi soir

En vue du remorquage de l'animal, un filin est installé © Radio France - Anne Patinec

La baleine étant échouée sur les rochers, l'idée est de la tirer vers la mer et de la transporter un peu plus loin sur la plage du port Saint Michel. Pour le remorquer plus facilement, des filins et des ballons sont installés sur le cadavre de l'animal. L'objectif est d'attendre la marée haute en fin de journée de mercredi, de remorquer le rorqual avec la canot de sauvetage de la SNSM puis de le déposer sur la plage. Les scientifiques du groupe Pélagis de la Rochelle, spécialisés dans les mammifères marins, effectueront ensuite des prélèvements afin de déterminer les causes de la mort du cétacé. Etait-il malade? A-t-il été heurté par un bateau? Le cadavre de l'animal sera ensuite débité sur place puis transporté dans un centre d'équarrissage.