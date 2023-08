Une banderole appelant à la destitution d'Emmanuel Macron dans le ciel du Nord-Pas-de-Calais

Un petit avion tractant une banderole avec la mention "destitution" a survolé le littoral de la Côte d'Opale ce mercredi. Son pilote s'appelle David van Hemelryck et il donne ainsi de l'ampleur à son mouvement lancé sur les réseaux sociaux pour réclamer la destitution d'Emmanuel Macron. Il a entamé un tour de France des plages, survolant notamment le littoral de Loire-Atlantique et de Vendée. Ce mercredi, direction donc Dunkerque et Calais, au départ de Saint-Omer.

Le pilote a également posté sur X (ex-Twitter) des photos de son passage au-dessus du canal de Saint-Omer. David van Hemelryck promet d'autres actions. Il annonce un million d'autocollants en septembre et veut "mettre la pression" sur les parlementaires en octobre.