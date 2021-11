Une banderole "iel est beaulle Robert" installée à Périgueux après la polémique

"Iel est beaulle Robert", la banderole est visible sur la voie verte à Périgueux, lorsque l'on remonte vers le pont des Barris. Elle a été installée ce samedi 20 novembre par le collectif d'artistes Admere.

Un nouveau pronom sans mentionner le genre

Les deux artistes, ADNX et Klémere, réagissent à la polémique sur l'entrée du pronom "iel" dans le dictionnaire en ligne du Robert. Il est entré dans le Robert à la fin du mois d'octobre pour désigner une personne sans mentionner son genre. C'est une contraction du pronom "il" et "elle". Le Robert a remarqué une utilisation plus fréquente de ce pronom notamment chez les jeunes, il donne cette définition : pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre".

Cet ajout créé le débat au sein des politiques et de la société

Cet ajout a été critiqué par le député La Rem François Jolivet, mais aussi le ministre de l'Education nationale. Pour Jean-Michel Blanquer "l'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française".

Le collectif Admere explique qu'ils ont voulu participer au débat sans donner de sens à leur acte "Dès que l'installation est posée, elle ne nous appartient plus. Chacun y voit ce qu'il y veut. Il ne s'agit pas d'hommage au Robert, ni de moquerie" explique ADNX, "on aime mettre le doigt sur les sujets qui font réagir".

Le collectif s'est fait connaître à Périgueux pour des installations artistiques en lien avec l'actualité. Il y a eu la banderole "tu es belle Brigitte" ou encore la place de stationnement "en or" ou encore les plots transformés en seins avec des tétons à l'occasion d'octobre Rose.