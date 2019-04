Une béarnaise court le marathon de Paris en talons hauts

Une béarnaise, Christelle Doyhambehere, prendra dimanche le départ du marathon de Paris mais avec des talons hauts. Tout part d'une blague avec son mari. Tous deux adeptes de course à pied, ils s’inscrivent, l'an dernier, au marathon de Paris. Puis, ils se rendent au cinéma, il pleut. "En sortant, nous avons rejoint la voiture en courant, je portais des talons. Sur le chemin du retour, mon compagnon m'a dit pour plaisanter : pourquoi ne pas courir le marathon avec ces chaussures", raconte Christelle.

La blague s'est rapidement transformée en défi.

De retour chez eux, le couple fait des recherches sur internet et découvre qu'en 2017, une américaine, Irène Sewell, a couru le marathon de Chattanooga (Tennessee), perchée sur des talons de 7 cm. Elle est entrée au Guinness Book des records. "Je me suis dit si elle peut le faire, je peux le faire". Christelle se donne pour objectif de détrôner Irène Sewell, en battant son record. Elle devra, dimanche, terminer son marathon en talons en moins de 7 heures 29 minutes. "Mon entourage me soutient même si certains disent que je suis folle, ils rigolent et en même temps, ils le pensent".

Mettre la lumière sur l'association Koala

Christelle court aussi ce dimanche pour la bonne cause : aide-soignante depuis deux ans au service pédiatrie, à l'hôpital de Pau, elle souhaite mettre en lumière l'association Koala qui qui a pour but de favoriser le bien-être des enfants malades en milieu hospitalier. Elle a créé une cagnotte "un marathon pour Koala".

"Pour marquer le coup, je voulais courir avec des escarpins Louboutins. J'ai essayé mais un talon s'est cassé, ce ne sont pas des chaussures adaptées". Christelle a donc opté pour des chaussures de salsa, plus robustes, elles sont élastiques et offrent un bon maintien du pied. Le jour J, Christelle sera aussi strappée pour soutenir sa cheville et elle portera des chaussettes de sport pour éviter les frottements.

Un entraînement six fois par semaine

Depuis un an, Christelle se prépare en secret dans son village, "je ne voulais pas me retrouver en photo sur les réseaux sociaux. Donc je cours en talon le soir, avec une lampe frontale". La coureuse s'entraîne six fois par semaine, elle alterne entre baskets et talons hauts, dont une séance de 17 km avec ses chaussures de salsa, suffisant pour préparer un marathon selon Christelle : "je marche tous les jours avec des talons de 10 centimètres, je me suis entraînée avec des Louboutins dont le talon mesure aussi 10 centimètres, dimanche je porterai des talons de 7,5 centimètres, je serai plus à l'aise".

Ce dimanche, Christelle sera filmée régulièrement sur le parcours pour apporter une preuve au Guinness Book des records.