Une Béarnaise pulvérise le record du monde du marathon en talons !

Paris, France

« Je pensais battre le record, mais pas avec cet écart là ! ». Christelle Doyhambehere a bouclé ce dimanche le marathon de Paris en 6 heures, 4 minutes et 7 secondes, le tout sur des talons d'un peu plus de 7 centimètres ! « Ça s'est très bien passé du départ au 23e kilomètre environ, se réjouit la Paloise au dossard n°69612, je me suis arrêtée à chaque ravitaillement pour ne pas avoir de crampes, et à partir de là, comme j'ai vu que j'avais de la marge pour la deuxième partie, j'ai géré ».

Le récit de cette performance incroyable par la marathonienne Copier

Un record à homologuer

Maintenant, le Guiness Book va minutieusement analyser la performance de la coureuse, afin d'homologuer son record. « Mes amis ont filmé et pris des photos à tour de rôle et régulièrement pour prouver mon record, il faut un maximum de preuves pour pouvoir valider ça » détaille la marathonienne. Néanmoins, Christelle Doyhambehere améliore de plus d'une heure et vingt minutes le précédent record détenue par une américaine.

à lire aussi Une Béarnaise court le marathon de Paris en talons hauts

Pour arriver à ce résultat, la Béarnaise s'est beaucoup entraînée, France Bleu Béarn vous racontait il y a quelques semaines de cela sa préparation. Une préparation tout sauf ordinaire, au rythme de six entraînements hebdomadaires en alternant talons et baskets. « J'ai une petite douleur au niveau de l'orteil uniquement mais pas de douleurs de dos, je me sens un peu mâchée », souffle la Paloise. Retour en Béarn prévu ce lundi, puis passage chez le kiné et retour au travail au sein du service pédiatrie de l'hôpital de Pau dès mercredi. Christelle Doyhambehere a réalisé ce record et cette performance pour mettre en lumière l'association Koala qui a pour but de favoriser le bien-être des enfants malades en milieu hospitalier.