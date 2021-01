Une belle histoire de Noël et un joli cadeau pour une famille stéphanoise

Sur cette médaille, le nom de "Pierre Drevet"et une inscription "Saint-Étienne". Intrigué, avec sa mère, ils postent sur Facebook la photo de la médaille en espérant remonter le fil et découvrir l’histoire de ce poilu de 14 18.

Le reste, c’est Corinne Heduin, la maman du découvreur de la médaille qui le raconte.

On est dans un secteur où s’est déroulée la grande bataille de la Somme en 1916 et donc régulièrement quand on travaille dans les champs on tombe sur des munitions ou toutes sortes d’objets qui datent de la guerre. Et là quand on a examiné cette médaille, c’était indiqué à l’arrière avec le nom Saint-Étienne, le numéro de matricule du soldat. On est très devoir de mémoire dans notre secteur et mon fils m’a tout de suite dit imagine, maman, si par chance il y a encore la famille, qu’est-ce que ça serait bien qu’elle puisse récupérer la médaille de ce soldat. A force de partager sur Facebook sur Saint-Étienne, il y a un monsieur qui m’a contacté et qui m’a dit voilà, ma femme est l’arrière-arrière petite fille de ce soldat. A ce moment là, il y a des frissons, franchement rien qu’à en parler on est un petit peu ému.