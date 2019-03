Une bière au gingembre et à la mangue pour représenter Nîmes au concours Master Brasseur

Nîmes, France

Et si on dégustait une petite bière à la mangue et au gingembre ? Avec modération bien sûr, mais en tout cas c'est la création que va proposer Stéphane Léger, un maître brasseur nîmois, à un concours national le 6 avril prochain. Ils seront une quarantaine au total à s'affronter pour tenter de séduire un jury de professionnels et de clients et obtenir le titre officieux de "Master Brasseur" ou "Meilleur brasseur de France" si vous préférez. Stéphane Léger est maître-brasseur depuis bientôt 10 ans aux 3 brasseurs à Nîmes. Ce quadragénaire, natif d'Angers, s'est pris de passion pour la bière à l'occasion d'un long séjour d'un an en Irlande et, de fil en aiguille, il en a fait son métier.

Des créations totalement atypiques

Pour Stéphane Léger " Il n'y a pas de bon ou de mauvais brasseur, ce sont les idées et la passion qui font la différence". Le Nîmois d'adoption a toujours aimé proposer des créations originales "On a déjà fait des bières aux orties, au foin, aux fleurs de pissenlit, au basilic ou encore au riz de Camargue" détaille Stéphane Léger. La bière gingembre-mangue fait partie de ces idées un peu folles. Elle ne s'adresse pas forcément aux buveurs de bières purs et durs mais plutôt à un large public. "Je pars à ce concours avec un peu de pression parce qu'on a toujours envie de gagner bien sûr. Si ma bière séduit le jury ce sera formidable, mais ce qui compte avant tout pour moi c'est de faire plaisir aux clients" conclut Stéphane Léger. Verdict le 6 avril à Lille.