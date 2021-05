Une biscuiterie du Périgord invente des friandises pour poules

La biscuiterie artisanale Lou Cocal fabrique désormais des biscuits pour poules. L'entreprise de Sarlat en Dordogne s'est associée avec une entreprise du Gers pour ces friandises bio avec des ingrédients spéciaux et à base de pain recyclé.

Pour ceux qui en doutaient encore, la poule rejoint désormais le chat et le chien au rang des animaux de compagnie. On trouve désormais des objets dérivés comme des harnais, des couches des laisses pour poules sur internet ou dans les jardineries. A Sarlat, en Dordogne, la biscuiterie familiale "Lou Cocal" fabrique depuis 25 ans des gâteaux et des tartes pour les humains, elle se lance désormais dans la production de friandises pour poules à base de pain recyclé.

Le reportage France Bleu Périgord d'Emmanuel Claverie Copier

Le patron de la biscuiterie Lou Cocal Olivier Charpenet © Radio France - Emmanuel Claverie

Une recette avec des coquilles d'huîtres

Lou Cocal s'est associée avec une entreprise gersoise Gasco et fabrique pour elle des "Gascottes", des friandises bio pour poule. Ces gâteaux sont confectionnés notamment avec des restes de pain bio, ce qui permet de valoriser ces "déchets". Dans la recette, il y a également des matières premières nobles : pruneaux, carottes, noix mais aussi du varech (algues), des coquilles d'huîtres et d’œuf.

Une idée née pendant le confinement

Olivier Chapenet, le créateur de Lou Cocal n'aurait jamais imaginé se lancer un jour dans la nourriture pour les animaux. L'idée lui a été soufflée par un Britannique pendant le confinement.

Olivier Charpenet, le patron de Lou Cocal à Sarlat se lance dans les biscuits bio pour poules Copier

Ces friandises sont en vente depuis le 1er avril, le seau de 150 grammes de friandises pour poules est vendu aux alentours de 8 euros selon les revendeurs.