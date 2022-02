Une bombe américaine de 125 kilogrammes trouvée à Avranches

L'école Notre-Dame de la Providence construit un nouveau gymnase. C'est lors de travaux de terrassement sur le site qu'une bombe américaine de 125 kilogrammes datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte, ce mardi matin.

Un périmètre de sécurité a été mis en place par les gendarmes de la Manche avant l'arrivée des démineurs venus de Caen en début d'après-midi. Les démineurs ont constaté que la bombe n'était pas armée, ils ont donc pu la sécuriser et l'enlever. Tout s'est bien passé à l'école et les travaux ont même pu reprendre trois quarts d'heure plus tard indique la gendarmerie.