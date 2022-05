Une boulangerie de La Rochelle bientôt dans le Guinness Book des records

Lundi 16 mai, deux juges de l'académie Guinness vont se rendre à La Rochelle pour vérifier et valider le record d'une boulangerie, l'Ami du pain. Sa devanture d'1,15 mètre est la plus petite au monde. L'aboutissement d'une procédure longue et exigeante.

Quand Ludovic s'est lancé, jamais il n'aurait pensé que cela serait si fastidieux. Il y a plus d'un an, il a décidé d'officialiser ce qui fait la particularité de sa boulangerie, l'Ami du pain, à La Rochelle (Charente-Maritime), située en plein centre-ville, rue du Cordouan. Il n'est pas question ici de la meilleure baguette de France, ni même de la plus croustillante chocolatine (ou pain au chocolat ?). Non, l'exception dans cette boutique c'est sa devanture. Vous ne voyez toujours pas ? Et bien elle ne mesure qu'1,15 mètre. Autrement dit, ce serait la plus petite au monde.

Le parcours du combattant

Ce record, le salarié a voulu le concrétiser. Au départ, il cherchait tout simplement un nom original pour son menu. _"J'ai commencé par la plus petite boulangerie de La Rochelle, puis de France, et j'ai craqué et je me suis dit "Mais pourquoi pas du monde ?"" Voilà pourquoi Ludovic s'est retrouvé à plusieurs reprises à échanger par visioconférence avec des membres de l'académie Guinness, basée au Royaume-Uni. "Une fois qu'ils ont validé le dossier, les choses sérieuses ont commencé. Et là, je ne m'y attendais pas du tout."_ L'académie lui envoie alors une liste de critères, une bonne quinzaine, à remplir. Le salarié doit par exemple contacter l'architecte de l'immeuble, retrouver les plans.

L'unique four de la boulangerie ne chôme pas. © Radio France - Lise Dussaut

Il lui reste encore une semaine pour finaliser son dossier. Lundi 16 mai, les deux juges débarquent à La Rochelle pour tout vérifier. "Quand j'ai commencé je me suis dit "La devanture fait 1,15 mètre, c'est assez simple on l'a mesurée avec un mètre, mais non. Les juges eux vont venir mesurer la devanture au laser !" Le verdict devrait tomber à 19h. Si tout va bien, l'équipe de l'Ami du pain devra trouver une petite place pour afficher le diplôme délivré. Peut-être même que cette petite boulangerie de La Rochelle figurera dans le fameux World Guinness Book, seulement un dixième des records ont la chance de terminer dans la version papier.

Jouer à Tetris

En tout cas, ne vous imaginez pas rentrer dans ce commerce, cela va peut-être vous décevoir, mais ça n'est pas possible. Cette devanture unique est entourée de deux volets rouges, comme l'entrée d'une maison. Et au milieu, les pains aux raisins, les croissants, les brioches se serrent entre eux pour pouvoir laisser une place à tout le monde. Ludovic lui, derrière ce comptoir, joue un peu à Tetris avec ses produits. Et encore, ça n'est que la vitrine. Derrière dans l'atelier aussi, c'est spartiate.

Quand le boulanger déroule le tapis, qui permet de préparer et d'enfourner les baguettes, plus personne ne bouge. "Seulement quelques-uns peuvent encore se faufiler, précise le patron, Emmanuel. Les plus maigres, ce qui n'est pas mon cas. Car il ne reste que dix centimètres pour passer." Ce four justement est petit pour la quantité fabriquée. Car le pain est également livré dans plusieurs restaurants : "Je dois souvent en refuser, je n'ai pas la capacité de répondre à toutes les demandes." C'est pourquoi bientôt l'Ami du pain va s'agrandir, avec un nouvel atelier à Saint-Rogatien, de presque 300 m2. Pour autant ici, rien ne va changer. Emmanuel compte bien garder son record pour quelques temps : "Comme je dis à mes amis, au moins ils auront un champion du monde !"