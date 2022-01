Une bouteille à la mer jetée par une Landaise retrouvée plus de 10 ans après

Une "histoire incroyable" commente la championne de sauvetage côtier Stéphanie Barneix sur sa page Facebook. Cette Landaise, qui avait participé en 2009 à une traversée de l'Atlantique à la rame, vient d'apprendre qu'une bouteille à la mer jetée lors de l'expédition a été retrouvée, plus de 10 ans après. C'est un Américain, Clint Buffington, spécialisé dans les recherches de bouteilles à la mer, qui a trouvé l'objet sur une île inhabitée des Caraïbes. Il a ensuite contacté les membres de l'expédition pour le leur signaler.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est le 5 août 2009 que cette bouteille avait été jetée en plein milieu de l'Atlantique. Trois Landaises, Stéphanie Barneix, Alexandra Lux et Flora Manciet participent alors à une expédition retentissante : traverser l'Atlantique à la rame sur un paddleboard. Une réalisatrice, Lucie Robin, suit l'expédition depuis un bateau d'assistance, près du paddleboard. C'est elle qui a jeté la bouteille à la mer. "Le jour où on était pile au milieu de l'Atlantique, j'avais écrit un message qui racontait le défi des rameuses, cette bouteille est partie à l'océan à ce moment-là" raconte Lucie Robin, jointe par France Bleu Gascogne. Elle avait pris le soin de laisser son adresse mail dans le message.

La bouteille retrouvée sur une île déserte

Depuis plus de 12 ans, Lucie Robin n'avait aucune nouvelle de cette bouteille. Jusqu'à ce mois de janvier 2022 : la réalisatrice est alors contactée par un certain Clint Buffington. Cet homme, habitant les États-Unis, l'informe avoir trouvé la bouteille en verre. "Au début j'ai cru à une blague, un canular" explique Lucie Robin. Mais l'histoire est authentique : Clint Buffington fait parvenir des photos et une vidéo démontrant la réalité de sa découverte. Il explique aussi être un chercheur de bouteilles à la mer. "Son rêve depuis tout petit c'est de trouver des messages dans des bouteilles et donc il parcourt les plages pour essayer d'en retrouver, précise Lucie Robin. Et il a trouvé la nôtre sur la plage d'une petite île non-habitée des Caraïbes, c'est incroyable."

La découverte de cette bouteille intervient alors que Stéphanie Barneix et Alexandra Lux, accompagnées cette fois d'Emmanuelle Bescheron et d'Itziar Abascal, envisagent de réaliser un nouveau défi : traverser le Pacifique en paddleboard, du Pérou à Tahiti lors de l'hiver 2022-2023.