Caen, France

La devanture est barrée de l'inscription "coffe shop". Et pourtant, la boutique qui vient d'ouvrir à Caen n'a rien à voir avec les établissements autorisés aux Pays-Bas. Ici on ne veut que du cannabidiol, une substance issue du cannabis, mais qui est autorisée à la vente en très faible quantité. C'est la première boutique de ce genre à Caen, la troisième en Normandie.

Le cannabidiol pour relaxer, voire pour apaiser des douleurs

Depuis son ouverture jeudi 5 juillet 2018, la boutique accueille un flot continu de clients. Certains indiquent qu'ils sont venus par curiosité. "Moi je vois ça juste pour le goût, peut-être un peu de relaxation" explique un homme d'une quarantaine d'années. La relaxation, mais aussi des vertus apaisantes, c'est ce que viennent chercher d'autres personnes. "Le jour de l'ouverture, indique Maxime Brunet, le cofondateur de la boutique, avec son frère, on a vu beaucoup de personnes âgées, ou souffrant du dos par exemple, qui achetaient déjà ce type de produits sur internet, et étaient bien contents de pouvoir désormais en trouver dans le commerce".

Inlassablement, Maxime et Alexandre Brunet expliquent ce que contiennent leurs bocaux. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Moins de 0,2% de THC dans le cannabidiol

Derrière le comptoir, Maxime Brunet et son frère Alexandre ont vraiment le sentiment de répondre à une attente. La boutique ne désemplit pas depuis l'ouverture, et accueille des clients de tous âges. Inlassablement, ils expliquent ce que contiennent leurs bocaux. Il s'agit d'herbe cultivée en Suisse, et qui contient moins de 0,2% de THC, du tétrahydrocannabinol. Le THC est le cannabinoïde le plus abondant et le plus présent dans la plante de cannabis, et il possède des propriétés psychoactives. Maxime et Alexandre Brunet répètent que cette herbe ne se fume pas. Elle doit être consommée en tisane, éventuellement dans des gâteaux. Ils s'attendent à des contrôles, mais ne sont pas inquiets. "La plus forte de nos herbes pour l'instant est à 0,16% de THC, c'est en dessous du seuil légal". Dernière chose, ils conseillent à leurs clients de bien conserver leur facture sur eux, pour ne pas risquer de se faire verbaliser...