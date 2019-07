Une boutique éphémère "Harry Potter" à Nantes

Ce samedi est inaugurée une boutique autour de l'univers d'Harry Potter, le célèbre petit sorcier, à Nantes. Elle accueille les clients jusqu'à la fin du mois d'août, tout près de la place Royale.

Nantes, France

Les fans du petit sorcier l'attendaient avec impatience : la boutique éphémère Harry Potter, qui ouvre pour l'été rue de la Fosse, à Nantes. Elle est inaugurée ce samedi. Elle propose une multitude d'objets et de vêtements autour de l'univers du célèbre petit sorcier : des peluches, des tasses, des écharpes, des serviettes de bain, des figurines, des clefs USB, des coussins et bien-sûr des tenues de sorciers, des balais et des baguettes magiques ! De nouveaux produits arriveront chaque jour quand d'autres disparaîtront. L'un des responsables, Pascal Vivier, s'attend à voir beaucoup de monde parce que l'univers d'Harry Potter plaît toujours autant. "En plus, les objets dérivés sont de grande qualité. Et nous sommes les seuls à proposer certaines références".

La devanture de la boutique, rue de la Fosse © Radio France - Marion Fersing

"Nos clients : de jeunes adultes, des enfants mais aussi leurs grands-parents"

Si ça marche, c'est que ça permet à plusieurs générations désormais de s'évader, de couper avec le quotidien. "Parmi nos clients, nous avons les jeunes adultes qui, quand ils étaient petits, attendaient impatiemment la sortie des livres, puis des films", explique Maëlle, la vendeuse, elle-même fan d'Harry. "Nous avons aussi les enfants qui, eux, n'ont pas eu besoin d'attendre pour tout lire et qui adorent et puis leurs grands parents, qui s'émerveillent eux aussi".

La boutique propose une multitude d'objets dérivés et de vêtements © Radio France - Marion Fersing

"J'ai eu des gens qui voulaient des objets Harry Potter pour décorer leurs toilettes !"

Ces derniers jours, elle d'ailleurs eu des clients avec une demande un peu particulière : "ils cherchaient quelque chose pour décorer leurs toilettes ! Des objets, parce qu'ils y avaient déjà mis des posters ! Je trouve ça génial. Même là, on peut s'évader !", glisse la jeune femme dans un grand sourire.La boutique Harry Potter est ouverte de 14h à 19h le lundi, de 11h à 19h du mardi au vendredi et de 10h à 19h le samedi.