Chablis : une brasserie propose un calendrier de l'Avent spécial bières

Pour patienter avant Noël, la tradition c'est le calendrier de l'Avent. Et si cette année vous faisiez le décompte non pas avec des chocolats, mais avec des bières ? La brasserie Maddam, à Chablis (Yonne) propose un calendrier de l'Avent original, en vente dès vendredi 19 novembre.

Noël approche à grands pas, dans moins d'un mois et demi et pour patienter jusqu'à l'ouverture des cadeaux, dans l'Yonne certains artisans ont décidé de créer des calendriers de l'Avent assez originaux. Plutôt que les traditionnels chocolats, vous pouvez vous offrir, ou offrir à vos proches, un calendrier rempli par exemple de bières. C'est en tout cas ce que propose à partir de vendredi 19 novembre la brasserie Maddam, installée à Chablis.

Pour faire le décompte des fêtes de fin d'année, la brasserie Maddam propose un calendrier avec des bières et des accessoires, comme un décapsuleur. "On a huit bières de la brasserie Maddam, brassées à Chablis et on a sélectionné 13 bières de brasseries de nos amis ou de brasseries réputées", explique Alexis Madelin, associé fondateur de la brasserie.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces bières ne se ressemblent pas, le choix est assez varié avec "des bières légères ou des bières un peu plus puissantes en caractère". Les brasseurs chablisiens ont aussi réservé une bière un peu spéciale, élevée dans des fûts de pommard.

À l'intérieur des cases du calendrier, des bières et des accessoires © Radio France - Laurine Benjebria

Ce calendrier de la brasserie Maddam coûte 84 euros. Mieux vaut réserver car le nombre de calendriers est très limités. Ils seront ensuite disponibles à partir de ce vendredi, mais uniquement à la boutique de la brasserie, à Chablis.

"Ça permet de faire des dégustations et d'avoir une bière différente tous les jours"

C'est la toute première fois que la brasserie installée à Chablis propose ce type de calendrier. Depuis quelques années, ses clients lui en réclamaient et finalement cet été les brasseurs ont décidé de se lancer dans l'aventure et de concocter ce calendrier de bières. "L'idée est sympa, c'est faire plaisir et découvrir une bière qu'on n'aurait pas forcément achetée dans le commerce", se réjouit Alexis Madelin.