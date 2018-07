Bricoler sans se ruiner en achat de matériel? Cela va bientôt être possible à Dijon. C'est une excellente nouvelle pour tout ceux qui ont besoin de faire des travaux chez eux: la Recyclade ouvre au mois de septembre prochain sa "bricothèque". Il sera possible de louer du matériel à bas prix.

21000 Dijon, France

Vous avez prévu des travaux chez vous? Vous avez besoin de matériel? Eh bien la Recyclade ouvre en septembre prochain sa bricothèque. La Recyclade, vous savez, c'est cette association qui possède depuis fin 2017 son magasin solidaire dans le quartier des Bourroches. Elle récupère et vend des objets: livres, CD, vêtements, meubles, vaisselles... qui étaient destinés à être jetés.

5 euros maximum la semaine

Cette fois-ci, donc, il s'agit de louer -à bas prix- du matériel de bricolage. Un espace dédié est en train d'être aménagé dans la boutique. Coût du projet: 6 000 euros. Et c'est justement la somme qui a été allouée par la commission de quartier! Frédéric Ramette, ancien ingénieur au chômage, fondateur de l'association nous explique le principe. "C'est un lieu où les gens vont pouvoir emprunter des outillages -une ponceuse, une scie sauteuse- à tout petit prix puisque cela n'excédera pas 5 euros la semaine".

Frédéric Ramette explique le principe de la bricothèque Copier

Frédéric Ramette montre l'endroit du magasin où va être aménagée la bricothèque © Radio France - Thomas Nougaillon

La bricothèque s'accompagnera de bricostages

Cela permettra "d'avoir à disposition du matériel sans avoir à l'acheter pour ne l'utiliser qu'une fois ou deux" explique Frédéric Ramette. Il devrait y avoir une cinquantaine d'appareils dans la bricothèque et si l'on trouvera de tout -y compris des scies égoïnes par exemple- pour l'instant "il n'y aura pas d'outils de jardinage même -si on m'en demande- ni de matériel de travaux publics. On proposera à la location du petit matériel portable pour permettre aux gens de bricoler chez eux". Et pour tout ceux qui ne savent pas se servir de ce genre de machines ou qui ont du mal avec le bricolage, Frédéric Ramette, promet des "bricostages"! "C'est à dire qu'on pourra passer deux-trois heures avec les gens pour les aider à se servir de ces outils!"

Quel type de matériel pourra t-on louer dans cette bricothèque? Réponse de notre reporter. Copier

La bricothèque de Dijon s'inspire d'une belle expérience menée à Chalon-sur-Saône

Ce genre de bricothèque n'est pas une première. Il y a notamment celle mise en place par la communauté de communes de Chalon-sur-Saône. Une bricothèque que Frédéric Ramette est allé visiter pour s'inspirer de cette expérience débutée il y a quelques années. La Recyclade de Dijon est située au 11, rue du Nuits-Saint-Georges dans le quartier des Bourroches. Elle est ouverte de 13h30 à 18h30 les mardis, mercredis, jeudis et vendredis et de 9h à 18h30 les samedis. Vous pouvez la joindre au 06.31.60.86.56.