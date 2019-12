Une bûche de Noël 100% Haute-Vienne pour les fêtes de fin d'année

Haute-Vienne, France

Et si vous preniez, pour les fêtes, une bûche de Noël 100% Haute-Vienne ? Sept pâtissiers du département lancent cette bûche spéciale, entièrement confectionnée avec des produits haut-viennois.

Composée d'un croquant à la noisette, d'un biscuit madeleine et d'un confit de pommes Golden AOP de Saint-Yrieix-la-Perche, cette pâtisserie a été baptisée par ses créateurs la "Balade limousine". "Déjà, on est sur des couleurs très gourmandes, chatoyantes, caramélisées" explique avec gourmandise Olivier Chabal de la Pâtisserie Sainte-Thérèse Limoges. Et "quand on fait la coupe de bûche, on voit notre biscuit madeleine qui apparaît, avec un petit croustillant, on a aussi une mousse vanille très légère et une compotée de pommes légèrement acidulée" se délecte-t-il.

Une façon de mettre en valeur les produits haut-viennois, sur le modèle de ce que font les pâtissiers corréziens. "Depuis une quinzaine d'années, ils font la bûche Corrèze", explique David Pouyadou, pâtissier à Saint-Yriex, "et on s'est dit que, nous aussi, on devait avoir notre bûche Haute-Vienne", précise-t-il.

La "Balade limousine", bûche 100% haut-viennoise © Radio France - Alain Ginestet

Chacun des sept professionnels haut-viennois a fabriqué sa propre bûche, "et on a pris le meilleur de chaque bûche de façon à créer une bûche départementale" explique Jean-Louis Pradeau, le Président des pâtissiers haut-viennois. La "Balade limousine" est mise en vente à partir du 10 décembre dans une douzaine de pâtisseries du département.

> Où la trouver ? A Limoges (Les Délices des gourmets, Pâtisserie Sainte-Thérèse, Le Bacara), à Saint-Junien (Pâtisserie Faure), à Saint-Yrieix (Pâtisserie Pouyadou, Banette), à Eymoutiers (Pâtisserie ChouBeurrePomme), à Ambazac (Pâtisserie Boulestin), à Aixe-sur-Vienne (Pâtisserie Boulesteix), à Saint-Léonard-de-Noblat (Pâtisserie Martin et Pâtisserie Coignac) et à Bellac (Pâtisserie Brulé).