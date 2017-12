A partir du 31 décembre, il n'y aura plus de cabines téléphoniques publiques. Le développement des téléphones portables explique que la fréquentation de ces cabines ne cesse de baisser. Orange voulait les "déposer" avant fin 2017. Mais certaines ont été oubliées, comme à Haimps en Charente-Maritime.

Haimps, Charente-Maritime, France

Si vous vous retrouvez en pleine campagne et en panne de téléphone portable, ou dans une zone blanche, ne comptez plus sur les cabines téléphoniques publiques pour vous dépanner ! A partir du 31 décembre, elles doivent être supprimées (Orange parle de "déposer les cabines"). C'est en tout cas l'objectif affiché. Mais il y en a quelques-unes qui ont été transformées en boîtes à livres. Et d'autres qui ont été... "oubliées" ! C'est le cas dans le village de Haimps, près de Matha en Charente-Maritime.

Le maire de Haimps, Thierry Goujeaud © Radio France - Pierre MARSAT

Dans cette petite commune rurale de 476 habitants, le maire Thierry Goujeaud avait informé Orange, en janvier 2017, qu'il souhaitait conserver la cabine téléphonique, située juste devant la mairie du village. Orange a refusé.

En avril, un camion est arrivé. Il est resté stationné devant la cabine pendant une demi-heure, puis est reparti sans emporter la cabine. Le même jour, les cabines des communes voisines ont toutes été emportées. Depuis, aucune nouvelle!

0 heure 0 minute 03 secondes

Orange explique la dépose systématique des cabines téléphoniques publiques par la baisse constante de leur fréquentation depuis plusieurs années.

A Haimps, le temps d'utilisation est de 0 heure 0 minute 03 secondes par mois. C'est le temps pour les enfants du village de décrocher puis de raccrocher le téléphone pour s'amuser. Pour les habitants du village, ça rappelle bien des souvenirs, même à ceux qui n'ont pas fréquenté la cabine téléphonique depuis au moins 25 ans. Si le "monument historique" passe le cap de 2018, il sera transformé en "boîte à livres", comme dans plusieurs autres communes charentaises et charentaise-maritimes (25 cabines dans chacun des deux départements).