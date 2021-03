Une caennaise lance un appel aux bonnes volontés pour sauver un goéland coincé sur un balcon

"En rentrant du travail lundi, j'ai vu ce goéland coincé sur le balcon", raconte Samantha. La jeune femme a lancé un appel aux bonnes volontés pour tenter de sauver un goéland coincé sur le balcon d'un appartement de l'immeuble en face de chez elle, avenue George Clémenceau, près de l'Abbaye aux dames : "C'est pas vraiment un balcon, juste un garde-corps". Le gros oiseau n'arrive pas à déployer ses ailes pour s'envoler, ni à passer entre les barres en métal.

"Les pompiers m'ont dit qu'ils ne se déplacent plus"

"J'ai appelé la copropriété de l'immeuble, mais le propriétaire est loin et le logement est vide, ils ne peuvent pas se déplacer", explique Samantha. "J'ai appelé les pompiers, mais ils m'ont dit qu'il y en a tellement qui se coincent comme ça à Caen qu'ils ne se déplacent plus. La mairie, Caen-la-Mer et la voirie c'est pareil. Et les associations m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas intervenir non plus, ils m'ont dit en gros que ce qui allait être gênant c'est que ça va sentir mauvais quand il va mourir. Je trouve ça assez fou que personne n'intervienne".

"Coincé comme ça c'est pas fréquent", confirme la LPO

Elle a lancé un appel aux bonnes idées, et aux bonnes volontés, sur Facebook pour tenter de trouver une solution : "Je n'ai pas envie qu'un goéland meure !". Pour l'instant, c'est le voisin d'à côté qui jette un peu de nourriture chaque jour au goéland, par la fenêtre. Contactée, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, n'a pas de solution non plus : "Coincé comme ça c'est pas fréquent, d'habitude on est plutôt appelé pour des jeunes goélands qui tombent du nid, c'est une sacrée coïncidence. A part continuer à lui donner à manger et à boire surtout, ils ne peuvent pas faire grand chose". Il n'y a plus qu'à attendre que le propriétaire réponde, pour venir ouvrir l'appartement.