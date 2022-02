Une cagnotte en ligne pour aider des chevaux à prendre leur retraite près de Port-Bail

Une équithérapeuthe installée de la commune du Mesnil vient lancer cette cagnotte. Ségoleine Houyvet a eu cette idée pour pouvoir garder ses vieux chevaux et préparer leurs successions.

L'équithérapie est un soin qui utilise le cheval comme médiateur et partenaire thérapeutique. Les équithérapeutes peuvent donc intervenir pour prendre en charge des enfants, des adolescents ou des adultes ayant maladie, un handicap, une souffrance ou tout autre besoin spécifique.

Ségoleine Houyvet a donc 8 chevaux et poneys pour son activité au Mesnil près de Port-Bail.

Elle intervient une vingtaine d'heures par semaine auprès d'une trentaine de patients. "Je reçois a aussi bien des personnes âgées qui ont par exemple la maladie d'Alzheimer que des enfants atteints de maladies génétiques, d'autisme ou de troubles de l'acquisition", explique l'équithérapeuthe.

Cette activité, c'était pour elle la possibilité d'allier un métier à une passion puisqu'avant d'être équithérapeuthe, Ségoleine Houyvet était infirmière. D'ailleurs son mémoire d'infirmière était sur l'équithérapie.

Ségoleine Houyvet a besoin de 1800 € pour permettre à trois de ses chevaux de prendre leur retraite © Radio France - Frédérick Thiébot

Ce sont mes chevaux et ils resteront avec moi jusqu'à la fin

Aujourd'hui, trois de chevaux sont trop âgés pour continuer à travailler. Dakota a 31 ans. Fleurine et Brunette ont plus de 18 ans.

Pour mettre ses chevaux à la retraite sans s'en séparer, Ségoleine Houyvet a donc choisi de lancer une cagnotte en ligne. "J'ai calculé que chaque cheval me coûte 50 €uros par mois. J'ai donc besoin de 1800 €uros par an pour leur offrir une retraite avec des soins et penser à renouveler le cheptel."

Une cagnotte leetchi a été mise en ligne et les dons ont commencé à affluer en quelques jours.