Une cagnotte en ligne pour sauver la serre du château du Taillis à Duclair

Duclair, France

La serre du château du Taillis tombe en ruine depuis quelques années déjà. C'est pourquoi son propriétaire Nicolas Navarro a lancé une cagnotte via la fondation du Patrimoine. La rénovation ne peut plus attendre selon lui. La serre a déjà été sélectionnée par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern mais Nicolas Navarro ne pense pas qu'elle lui offrira les 100 000€ nécessaires.

La serre du Château du Taillis tombe en ruine © Radio France - Flavien Groyer

Une serre de 70m² qui tombe en ruine

La serre est dans un piteux état. La charpente métallique est à nue et subie les effets de l'humidité : "Elle n'a jamais été protégée par les vitres ou de la peinture. Elle se désagrège petit à petit" précise Nicolas Navarro. Les murs, quant à eux, ont été fait avec des fers à béton. "une mauvaise idée" car les fers éclatent tout. Les joins disparaissent, les briques bougent et la serre s'affaisse. Les vitrages se sont également brisés petit à petit. C'est une révision complète qui s'annonce.

Cette serre a été quelque peu oubliée au fil des années car elle n'était pas indispensable : "C'était un luxe d'avoir une serre, on préférait assurer le bon été des écuries, de l'orangerie où on pouvait ranger, stocker et continuer à vivre". La période de l'abandon de la serre correspond au déclin des grands domaines de ce type après la Seconde Guerre Mondiale : les richesses des familles n'étaient plus les mêmes, les envies n'étaient plus les mêmes :"Maintenant, on se dit que c'est une pièce exceptionnelle". A son arrivée en 1998, la serre était couverte de ronce.

Nicolas Navarro, propriétaire du château du Taillis Copier

100 000 euros sont nécessaires

Nicolas Navarro se dit chanceux d'avoir été sélectionné par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern. Une partie est collectée par le biais du loto du patrimoine mais "on n'a pas encore la certitude de ce qui va être apporté à la serre, on pense la moitié du budget soit 50 000 €" précise Nicolas Navarro. Il manque donc le delta de 50.000€. Une somme que la famille ne peut pas réunir : "On demande 30.000€ pour le début de la collecte via la cagnotte". Les dons sont déductibles des impôts à 66%. Par exemple, si vous donnez 50 euros vous ne paierez que 17 euros. Il y aura des contreparties pour ceux qui donnent : entrée gratuite, inauguration de la serre : "c'est un rêve" nous confie le propriétaire. Des visites privées, des goûters pour les mécènes seront organisés.

Ceux qui donnent feront partis de l'histoire du château à tout jamais" - Nicolas Navarro

La rénovation est complexe car elle touche à de nombreux corps de métier comme la chaudronnerie. Selon le propriétaire, on compte 1000 heures de travail pour sauver la serre. Elle partira dans des ateliers, elle sera peinte, grenaillée, réinstallée, repeinte "c'est un sacré boulot !" L'idée sera de reprendre des éléments d'époque et de les refaire de la même manière. Les murs seront également repiquetés et rejointés.

Dans l'avenir, Nicolas Navarro ne souhaite pas forcément utiliser la serre comme lieu de culture de plantes même s'il se dit ouvert à la mise en place de potager collectif "comme cela se fait dans les communes". Chacun pourrait y cultiver ses fruits ou ses légumes. Nicolas Navarro veut essentiellement organisé des expositions et des concerts.

Pour sauver la serre, vous pouvez donner et c'est par ici. "On ne peut pas l'abandonner davantage, qu'est-ce qu'on ferait à la place ? Elle est romantique".