Nîmes, France

"Tous les grands clubs ont dans leur effectif de grands joueurs : Neymar au PSG, Falcao à Monaco, Benezet à Guingamp... Et Samuel Eto'o au Nîmes Olympique ?" Voilà le message du Nîmes Olympique sur sa cagnotte leetchi demandant le transfert de Samuel Eto'o au club.

Tout est parti d'une rumeur sur les réseaux sociaux : l'international camerounais de 37 ans serait intéressé par un club de Ligue 1. Sur Twitter, le Nîmes Olympique s'en empare avec humour mardi 31 juillet en lançant une cagnotte participative.

Tous les grands clubs ont dans leur effectif de grands joueurs : Neymar au PSG, Falcao à Monaco, Benezet à Guingamp ... Et @setoo9 au Nîmes Olympique ?https://t.co/OTq3cjvv29 — Nîmes Olympique (@nimesolympique) July 31, 2018

Avec plus de mille retweets et mentions "j'aime", le tweet devient rapidement viral. A tel point que le principal intéressé, Samuel Eto'o s'en amuse et participe lui-même à la cagnotte.

Je peux aussi y participer? 😂😂 https://t.co/tFVUvyFqPt — Samuel Eto'o (@setoo9) July 31, 2018

En 24 heures, la cagnotte a récolté un peu moins de 450 euros. Loin de l'objectif des 5 millions d'euros pour le transfert de l'ancien joueur du FC Barcelone. Mais suffisamment pour créer le buzz auprès des supporters sur les réseaux sociaux.

Le hastag #EtooCroco fait le tour de la toile en quelques heures.

Si Samuel Eto’o viens au @nimesolympique mon flocage pour le maillot Ligue 1, est déjà choisi 😌 @setoo9#EtooCroco — Capitao (@Leandr4o) July 31, 2018

@setoo9 on peut t’assurer que ce club va te faire vivre quelque chose d’unique par sa ferveur 🔥🐊 #EtooCroco ! — Carpentier Corentin (@corentincarpent) July 31, 2018

Bon AlLez La le @nimesolympique va nous signer le grand @setoo9 pour le retour en LIGUE1 après 25 ans Cest pas magnifique Ca et en plus ce sera grâce aux supporters

QUEL CLUB VRAIMENT MAGNIFIQUE 😍😍😍😍⚪️🔴🐊🐊 #EtooàNimes#EtooCroco — #etooCroco #etooaNimes / J-10 (@germainAL135) July 31, 2018

Si la somme n'est pas atteinte au bout de 45 jours, l'intégralité de la cagnotte ira aux Restos du Cœur.