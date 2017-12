Un agriculteur bio de Milly-la-Forêt (Essonne) a lancé une cagnotte pour planter des arbres et mettre ses poulets à l’ombre.

Milly-la-Forêt, France

Pierre-Nicolas Grisel a installé sa ferme biologique au cœur du parc naturel régional du Gâtinais français, il y a un an. Il élève trois races de poules pour la viande et pour les œufs. Parce que ces poules manquent de fraîcheur et d’ombre pendant la période estivale, il fait appel à la générosité des internautes.

Sur la partie la plus favorable à la plantation, cet ancien ingénieur agronome souhaite planter 150 pommiers. Des arbres propices à l’agriculture biologique avec des variétés résistances à certaines maladies.

"En tant qu’agriculteur, on voit quand les animaux ont des besoins. Les poulets qui ont trop chaud : ça se voit. Ils cherchent de l’ombre, du courant d’air, comme les humains en fait"

Pierre-Nicolas Grisel s’occupe seul de son exploitation et ne vend ses poulets ou ses œufs qu’en circuit court, des AMAP, des coopératives bio, un réseau de boucherie et la boutique de la ferme.