VIDÉO - La campagne de piégeage des ragondins a démarré en Petite Camargue gardoise

La campagne de piégeage des ragondins a démarré en Petite Camargue gardoise. Elle va durer pendant six mois pour réguler la population de ces animaux qui causent de gros dégâts dans les digues et les roubines. On estime leur nombre à 20 000.

Gallician, Vauvert, France

Les marais de Petite Camargue sont menacés par les ragondins. Après avoir été introduits en France pour leur fourrure à la fin du XIXe siècle, ces animaux originaires d'Amérique du Sud ont été relâchés dans la nature par les éleveurs quand la demande de peaux a baissé. Depuis, ils pullulent. Un ragondin peut en effet avoir trois portées par an, à raison de cinq à huit petits. Dans les marais de Gallician et de Franquevaux, on estime leur nombre à 20.000. Ils créent de gros dégâts dans les digues en y creusant leurs terriers. Pour réguler leur population, des campagnes de piégeage ont été mises en place. Elles durent en moyenne six mois.

"C'est un herbivore, il mange les roseaux. Les racines, les feuilles. Il est capable de manger 100 mètres linéaires en une nuit. Surtout, il détruit les digues."

Jacky Pascal, conseiller municipal de Vauvert en charge du hameau de Gallician Copier

Près de 2.000 ragondins capturés chaque année

Sur la commune de Vauvert, deux agents sont en charge de ce piégeage. Le reste de l'année, ils sont chargés de la gestion des niveaux d'eau et de l'entretien de ces marais. Les pièges sont posés sur le passage des ragondins. Des pièges qui les tuent instantanément. Les ragondins morts sont rapportés en barque à Gallician où ils sont stockés dans une chambre froide. Ils partent ensuite pour l’équarrissage.

Reportage à bord de la barque des piègeurs Copier

Thierry Bouterin est l'un des deux piègeurs de ragondins de Gallician. "Sur un même piège, on peut trouver 5 ragondins dans la journée." pic.twitter.com/WGUK74wR4J — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) November 29, 2018

Pollution et montée du niveau de la mer fragilisent aussi les marais

En moyenne, ce sont entre 1.800 et 2.000 ragondins qui sont capturés chaque année. Soit 10% de la population totale. À cause d'eux, les roselières disparaissent. Mais les animaux ne sont pas les seuls responsables de leur appauvrissement. Il est aussi lié à la circulation de l'eau.

C'est la communauté de communes de Petite Camargue qui a désormais en charge la gestion de ces zones humides. Des études vont être menées avec un hydraulicien pour tenter de trouver des solutions qui satisfassent tous les usagers des marais. Il faudra certainement utiliser des pompes pour faire entrer et sortir l'eau.

Dans les marais de Gallician © Radio France - Sylvie Duchesne

Les roseaux disparaissent © Radio France - Sylvie Duchesne

Yannick Bouterin et Thibaut Pascal, les deux piégeurs © Radio France - Sylvie Duchesne