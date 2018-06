Le Voyage à Nantes revient cet été. Dès samedi matin, les visiteurs pourront de nouveau suivre la fameuse ligne verte, tracée au sol sur douze kilomètres dans les rues de Nantes, et découvriront cinquante-quatre œuvres d'art, installations culturels, sites, monuments ou éléments de patrimoine.

La caravane est visible sur le toit-terrasse de l'école d'architecture de Nantes depuis mercredi © Radio France - Antoine Denéchère

Comme chaque année, l'école d'architecture de Nantes, située sur l'île de Nantes au bord de la Loire, n'est pas en reste. Une caravane "suspendue" est en effet installée au-dessus du bâtiment. La mise en place s'est effectuée mercredi matin. D'abord, vers 8h30, une voiture noire (de marque Citroën BX) a été grutée sur le toit (à voir en vidéo).

Ensuite, la même grue a installée la caravane blanche : on a l'impression qu'elle est suspendue dans le ciel de Nantes. Cette oeuvre visuelle sera donc visible de l'extérieur et de loin, mais il sera également possible d'accéder à pied sur le toit-terrasse de l'école d'architecture, pour admirer l'installation de près. Et ce n'est pas fini, car la caravane, la nuit, devrait devenir une enseigne fluorescente, selon Le Voyage à Nantes.

Installation de la BX mercredi matin © Radio France - Antoine Denéchère

Vue de la caravane (oeuvre BX PALLAS) © Radio France - Antoine Denéchère

Le parcours estival du Voyage à Nantes 2018 ouvre samedi 30 juin, à partir de 10 heures.