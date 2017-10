Une castelroussine égérie de la campagne de la SNSM

Laura Migné, 27 ans, est originaire de Châteauroux. Bénévole depuis une dizaine d'années à la Société Nationale de Sauvetage en Mer, elle a été choisie pour incarner la campagne de récolte de dons.

Impossible de passer à côté... Avec son portrait affiché dans toutes les villes de France et publié dans les magazines, Laura Migné, combinaison orange et paire de jumelles à la main est désormais l'image de la Société Nationale de Sauvetage en Mer. "Ça fait drôle! Des amis m'ont envoyé des selfies d'eux à côté des affiches, j'ai eu plein de retours positifs " s'amuse la jeune femme de 27 ans, qui n'a pas hésité une seconde quand la SNSM lui a proposé d'être le visage de la nouvelle campagne d'appel aux dons.

"J'étais nageuse dans l'Indre, et en parallèle de mes études de droit à la fac de Châteauroux, j'ai décidé de devenir bénévole à la SNSM il y a une dizaine d'années. J'étais formée au sauvetage l'année, et l'été, j'étais employée par des mairies. Je partais surveiller la baignade sur les plages de l'Atlantique. Ce sont les plus beaux étés de ma vie ! C'était super ! C'est un job génial " raconte Laura.

La campagne a permis de récolter de nombreux dons - DR

Désormais entrée dans la vie active, Laura Migné vit à Paris et revient régulièrement en Berry retrouver ses parents. Elle est restée très proche de l'association. Sollicitée par la SNSM, la jeune femme a accepté immédiatement de poser pour cette campagne. "On a réalisé les photos au Croisic. Ce n'est pas mon métier de poser, mais c'était intéressant. J'ai pu aussi assister au tournage du clip publicitaire... Et puis je crois savoir que la campagne d'appel aux dons a bien marché, alors c'est super ! L'association se démène, elle a besoin de toutes les contributions, mêmes petites..**.**"