Une Castelroussine réinvente les célèbres bols bretons

Depuis Châteauroux, la co-fondatrice de la marque "Pied de poule", réinvente les célèbres bols bretons à petites oreilles. Des bols déjà remis au goût du jour par le film Marie-Francine.

Il est en très bonne place sur l'affiche du film Marie-Francine, de et avec Valérie Lemercier : ce bol breton blanc avec des "oreilles" bleues et un prénom écrit en calligraphie. Un classique des cadeaux de vacances en Bretagne.

Une Berrichonne a décidé de réinventer ce bol breton, de le relooker sans en dénaturer l'esprit. Margaux Quincy, installée à Châteauroux depuis 4 ans, est la cofondatrice avec sa cousine de la marque "Pied de poule" qui commercialise ces bols bretons remis au goût du jour. Il ressemble beaucoup à l'original : les mêmes petites anses, les "oreilles", un liseret bleu un peu plus fin... "après, on le trouvait vraiment kitsch alors on a bossé pour savoir comment le moderniser", explique Margaux Quincy. Fini donc le couple breton dessiné au fond du bol, et fini le prénom écrit sur l'avant... remplacé par des surnoms :

Princesse

Reine Mère

Super Héros

Daddy cool

Trésor...

ou les plus controversés :

Incruste

Amant

Pièce rapportée

Père indigne

Marâtre...

"Ce qui nous intéresse surtout dans ce bol, c'est cette référence à l'enfance, aux vacances chez les grands-parents, que tout le monde a", poursuit Margaux Quincy. C'est justement pour cette même référence à l'enfance que le bol est utilisé dans le film Marie-Francine.

Les deux bols sont fabriqués dans la même faïencerie, à Pornic. A gauche, celui de la marque "Pied de poule", à droite, un bol breton traditionnel. © Radio France - Adèle Bossard

Fabriqués en France dans la même faïencerie que les bols traditionnels

La fabrication, elle, ne change pas : les bols "Pied de poule" sont fabriqués dans la même faïencerie que les bols bretons traditionnels, à la faïencerie de Pornic, près de Nantes. En revanche, contrairement aux prénoms , les écritures ne sont pas écrites unes à unes à la main. Margaux Quincy en reçoit jusqu'à 5 000 tous les deux mois, qu'elle stocke dans sa maison à Châteauroux. "C'est tellement central comme ville que ça nous facilite la vie d'être ici, se réjouit-elle alors son associée est restée à Paris. Et puis les locaux sont moins chers !"

Jusqu'à 5 000 bols livrés à Châteauroux livrés tous les deux mois. © Radio France - Adèle Bossard

Quatre ans après son lancement, le bol relooké reste le produit de la marque qui se vend le mieux, même si l'originalité a son prix : 22 euros l'unité. Il est vendu sur le site internet de la marque et dans des boutiques un peu partout en France, comme dans le magasin Balthazard à Châteauroux.