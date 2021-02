Une centaine de cigognes font une halte à Saint-Priest-la-Feuille en Creuse

Les habitants de Saint-Priest-la-Feuille ont eu une belle surprise lundi. Une centaine de cigognes ont été aperçues perchées dans les arbres et dans des champs autour du hameau "Le Mas Février".

J'ai cru rêver, c'était beau à voir

Mireille était aux premières loges : "J'habite ici depuis 1975 et je n'avais jamais vu ça ! J'ai cru rêver. C'était beau à voir, elles ont une sacrée envergure. J'ai regardé par la fenêtre et je me suis dit : ce n'est pas des Limousines comme d'habitude c'est tout blanc !" Le spectacle a attiré les curieux : "Les gens s'arrêtaient pour les voir, ça a fait de l'attraction (rires). Certains disent que c'est un signe mais je ne sais pas de quoi !

Petite pause en Creuse avant de rentrer à la maison

C'est en tout cas un signe que le printemps arrive : ces cigognes ont en effet passé l'hiver au chaud en Espagne ou en Afrique d'après Gilles Pallier, ornithologue creusois. "Elles remontent chez elles, probablement vers le nord de l'Allemagne ou les pays baltes."

Selon lui, d'ici quelques jours on devrait aussi voir repasser les grues. En septembre un groupe de cigognes avait déjà été aperçu en Creuse dans le même secteur, sur la commune de Lizières.