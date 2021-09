Une centaine de collégiens s'affichent sur un monument emblématique de Dijon

On imagine leur fierté. Les visages de 112 élèves de 5° de 3 collèges de Côte-d'Or s'étalent en grand format dans de magnifiques photos en noir et blanc sur la Porte Guillaume, qui marque l'entrée du centre-ville piéton. Cette expo restera en place jusqu'au 27 septembre.

Il s'agit de photos d'élèves des collèges de Pouilly et Jean-Philippe Rameau à Dijon et Lazare Carnot à Nolay et de certains de leurs professeurs. Durant deux ans, ils ont travaillé sur les questions de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et le sexisme. Un projet soutenu notamment par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Les explications du projet © Radio France - Olivier Estran

Les portraits ont été réalisées par un photoreporter professionnel.