Une champignonnière urbaine et sociale a poussé dans la cave de la Ressourcerie d'Anzin

En plus de leurs activités de collecte et recyclage des déchets, l'association d'insertion C2R vend depuis début décembre des pleurotes et des shiitakés bio cultivés dans sa cave d'Anzin. Un plus pour les salariés qui découvrent le monde de l'agroalimentaire et de la livraison.