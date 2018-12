En Mayenne, une championne aveugle de Viet Vo Dao, un art martial vietnamien, vedette d'un documentaire

Châtillon-sur-Colmont, France

"L'oeil du Tigre", c'est un documentaire tourné en Mayenne avec une Mayennaise en haut de l'affiche. Vous allez découvrir la vie de Laurence Dubois, une mère de famille de 53 ans. Un film sur sa vie et sur sa passion, le Viet Vo Dao, un art martial vietnamien, qu'elle pratique depuis quelques années seulement.

C'est un film pour donner de l'espoir", Laurence Dubois

Laurence Dubois dans sa ferme, une maman occupée, Laurence Dubois lors d'un entraînement et d'une compétition de Viet Vo Dao, une femme sportive et douée. Et aveugle. Elle a perdu la vue il y a 20 ans : "ce documentaire ne change rien à ma vie puisque je suis moi-même devant la caméra. Se dire qu'on est dans sa petite ferme au fin fond de la Mayenne, et qu'on est sur un grand écran, c'est incroyable. A travers le film, je fais passer un message aux personnes qui ont une différence, en situation de handicap : on peut se lancer des défis et si on essaie on peut y arriver".

Et c'est ce tempérament de battante qui a plu au réalisateur Raphaël Pfeiffer : "Laurence est une femme positive, drôle, touchante, un vrai personnage de cinéma".

Le documentaire a déjà reçu un accueil chaleureux de la part du public raconte Laurence Dubois : "Beaucoup n'en reviennent pas de ma combativité, de ma joie de vivre. C'est un film pour donner de l'espoir".

"L'oeil du Tigre", c'est immanquable, une belle sortie ciné pendant les vacances. Il est projeté dans plusieurs salles du département, Mayenne, Château-Gontier et Evron. Un documentaire qui bénéficie également d'une sortie nationale, à Paris, Nice, Lyon, Nancy, Lille par exemple.

Découvrez ici la bande-annonce de "L'oeil du Tigre"