Une chasse au trésor à Toulouse déchaîne les foules sur les réseaux sociaux

Une start-up va cacher dix cartes d'une valeur chacune de 1.000 euros dans Toulouse. Dans la rue tous les jeunes sont au courant et déjà plus de 30.000 personnes ont fait savoir qu'elles allaient participer à cette chasse au trésor insolite.

C'est une première en France et c'est à Toulouse que ça se passe. Le concept arrive des Etats-Unis, un milliardaire américain a eu un jour l'idée de cacher des cartes cadeaux dans une ville. Deux amis toulousains ont décidé de faire la même chose, ils s'apprêtent à cacher dix cartes d'une valeur chacune de 1.000 euros dans la ville.

Comment jouer ?

"C'est du sérieux" argumente Pierre un des deux créateurs de la start-up toulousaine Speed-CashCache à l'origine de la chasse au trésor. Nous n'en saurons pas plus sur son identité "on en dira plus une fois que la chasse aura eu lieu" justifie le jeune actif au parcours apparemment déjà bien rempli.

La chasse au trésor sera lancée d'ici "quelques semaines" dit simplement Pierre "en 2017". Pour connaitre le top départ de la course vous devez entrer votre adresse mail sur le site de la start-up. La chasse durera dix jours.

Hier après-midi nous étions à 4300 inscrits, maintenant 30000 ! L'idée plaît, la chasse risque d'être plus énorme que prévue ... ;) — HiddenCash France (@Hidden_CashFR) October 24, 2017

Les dix cartes seront cachées dans la ville " dans des endroits bien définis, bien réfléchis pour que les joueurs soient en sécurité donc elles ne seront pas dans des zones protégées, des zones institutionnelles ou des zones privées" explique l'entrepreneur. Une centaine d'indices sera donné pour chaque carte, indices publiés sur Facebook, Twitter et Instragram.

De l'argent réel ?

Oui ! Chaque carte, d'une valeur de 1.000 euros , sera versée sous forme de chèque aux gagnants assure la start-up. Speed-CashCache précise également que les cartes qui ne seront pas trouvées seront données à des associations "notre projet est aussi solidaire" explique Pierre.

EXPLICATIONS I Pierre de Speed-CashCache assure que tout est bien réel Copier

Le butin total, 10.000 euros, est déjà amorti assure Pierre "depuis qu'on a été médiatisé il y a des publicités réparties sur le site internet et grâce à ça on dépasse largement le montant mis en jeu". Une centaine d'entreprises de toute la France ont également contacté Speed-CashCache pour apparaître sur son site internet!

Mais pourquoi ils font ça ?

Pierre explique vouloir "dynamiser la ville tout en s'amusant". Le concept, s'il fonctionne, sera étendu dans d'autres villes de France. Le jeune actif répète également que le projet se veut solidaire "toutes les entreprises qui nous appellent ne paieront pas pour apparaître sur notre site. Il y a par exemple un hôtelier en difficultés qui nous a contacté donc on va certainement l'aider, lui donner une visibilité".