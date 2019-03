Une chèvre sème la zizanie dans un quartier pavillonnaire de Maillot

La chèvre avait été découverte samedi sans qu'en trois jours on puisse retrouver son propriétaire. Durant le week-end, Jennifer a entendu un bruit un peu inhabituel dans le quartier : "on s'est demandé si ce n'était pas les voisins. Généralement, ils ont un petit chien. Comme elle a bêlé, on s'est demandé ce que c'était. En regardant, on s'est dit - ah oui, c'est une biquette."

La chèvre a élu domicile dans un jardin

Et c'est dans le jardin de Martine, deux maisons plus loin que l'animal au pelage brun et noir a fini par élire domicile : "dans les jardinières, elle s'est fait plaisir, elle a bien mangé. Elle a fait sa vie de chèvre. Elle nous mange dans la main, mais on n'a pas pu l'attraper."

Personne ne veut prendre en charge un animal de ferme

La mairie de Maillot a été sollicitée. Un employé municipal a bien tenté de capturer l'animal, sans succès de quoi faire tourner chèvre Martine qui ne savait plus comment s'en débarrasser : "on a fait le tour de tous les voisins. Le maire s'est renseigné aussi. Ensuite on a fait le tour des associations locales, SPA et 30 Millions d'amis, mais personne ne peut prendre en charge un animal de ferme."

Un fermier sollicité ce lundi

Un fermier des environs devait venir chercher la chèvre ce lundi soir pour la récupérer et vérifier qu'elle va bien dans l'attente de retrouver son propriétaire.