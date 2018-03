Cap d'Agde, Agde, France

Ambre a retrouvé son panier et ses habitudes comme si de rien n'était. La chienne qui fêtera ses 13 ans l'été prochain a pourtant passé trois longues années loin de son domicile à Bourges. Elle est même devenue très amie avec le chat adopté depuis par ses propriétaires.

Voilà pour l'heureux épilogue après une longue attente et des recherches infructueuses.

Ambre avait été signalée disparue sur plusieurs sites spécialisés - Léa M

A l'été 2015, cette famille de Bourges profite, comme chaque été, de sa résidence secondaire au Cap d'Agde. Elle va se balader sur la plage du Mole en laissant la chienne sur la terrasse grillagée. A son retour, le grillage a été "forcé" et l'animal a disparu : "C'était la panique à bord, on a prévenu la police, les pompiers, les SPA, les réseaux sociaux, sans succès et on a dû repartir le jour-même à Bourges pour retourner travailler" explique Léa, la fille de la famille.

800 km et des retrouvailles émouvantes

S'en suit une très longue attente : "J'y croyais mais j'étais très affectée, j'en pleurais encore il y a un mois". Tout bascule le vendredi 9 mars : une vétérinaire de Cavaillon appelle Léa. Elle s'occupe d'une petite chienne avec une puce, signalée comme disparue. Délivrance. La famille parcourt 800 km le lendemain pour récupérer l'animal. Les retrouvailles sont émouvantes : "Elle nous a fait la fête comme pas possible. Ça a été un concert d'émotions".

Reste des questions : le couple de Cavaillon qui dit avoir "recueilli" l'animal dès 2015 affirme qu'à l'époque aucune puce n'a été détectée lors de leurs visites chez des vétérinaires du Cap d'Agde et du Grau-du-Roi. Improbable pour Léa qui hésite à engager des poursuites : "Je leur ai posé trop de questions et depuis ils refusent de me parler. Cela m'intrigue d'autant plus qu'on a récupéré Ambre dans un état de santé déplorable. La chienne avait du mal à marcher". En attendant, Ambre a donc retrouvé son domicile "comme si elle était partie après une simple balade".