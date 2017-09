Une chienne retrouvée à Roubaix quatre mois après avoir été volée avec le camping-car de ses maîtres

Evy a été retrouvée ce vendredi à Roubaix soit quatre mois après avoir été volée avec le camping-car de ses maîtres. La chienne va bien.

La famille De Trilles ne pensait pas revoir un jour sa petite Evy. En mai dernier, sur le parking d'un centre commercial de Lomme près de Lille, leur camping-car disparaît avec la chienne à l'intérieur. Quatre mois plus tard Evy est retrouvée accrochée à un arbre à Roubaix.

4 mois de captivité pour Evy

C'était le 19 mai dernier. Edith et Daniel qui habitent le Touquet sont à Lille pour rendre visite à leurs enfants. Ils vont dans un centre commercial de Lomme et c'est en sortant du magasin qu'ils découvrent que leur camping-car a disparu "j'ai tout de suite pensé à mon chien, je criais Evy Evy, je me vois encore sur le parking" raconte Edith encoure touchée par la disparition.

Le couple porte plainte et décide de lancer des avis de recherche sur les réseaux sociaux. Le message est vu plus de 21.000 fois sur la page Facebook de leur fille Emilie.

Evy libérée, délivrée

Quatre mois plus tard, ce vendredi 15 septembre, Edith et Daniel reçoivent un coup de fil inespéré de la Ligue de Protection des Animaux de Lille, Evy a été retrouvée! La chienne était accrochée à un arbre à Roubaix "je me suis mis à pleurer tout de suite" raconte Daniel "on a quand même huit ans de vie commune !"

Alors qu'est-il arrivé à Evy pendant ses quatre mois de captivité ? Nul ne saura sûrement jamais en tout cas la chienne est "en bonne santé" assure Daniel " bien sûr elle a des poils un peu longs parce qu'il n'y a pas eu de toilettage, on dirait un gros nounours !".