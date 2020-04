Pâques, c'est dans tout juste 10 jours. Certains se demandent si ils pourront acheter leurs oeufs dans leur chocolaterie préférée. A Clermont L'hérault et St Aunès, les frères Manguin lancent le drive "click and poulettes" !

Une chocolaterie de Clermont l'Hérault lance son drive "click and poulettes" pour vendre ses oeufs de Pâques

Malgré le confinement, les cloches seront-elle au rendez-vous de Pâques ?

A Clermont l'Hérault et St Aunès, les frères Manguin, Bernard et Benjamin, chocolatiers de père en fils, ont lancé leur propre drive baptisé "click and poulettes"

Non pas parce que leurs magasins sont fermés. Les chocolateries font partie des commerces alimentaires et sont donc autorisées à ouvrir (même il ne s'agit pas de produits de première nécessité). Mais la clientèle se fait tout de même rare ces derniers temps.

Alors la chocolaterie du blason, bien connue des habitants des deux communes, a eu l'idée de mettre en place un sytème de commandes par internet. Les clients viennent ensuite retirer leurs oeufs, lapins et autres poulettes au comptoir des deux magasins, ou par la fenêtre de leur véhicule.

" Une expression qu'on entend souvent désormais c'est "click and connect". On l'a donc détournée en "click and poulettes". J'aime bien donner des noms humoristiques à mes créations" explique Bernard Manguin.

" Ça commence peu à peu à fonctionner. Cela rend service, les clients sont satisfaits et cela nous donne une bouffée d'oxygène. Car _Pâques, c'est tout de même 35% de notre chiffre d'affaires_. Alors cela ne remplacera pas évidemment, mais c'est déjà çà".

Bernard Manguin, qui est aussi représentant des artisans chocolatiers de l'Hérault, rappelle que les boutiques de confiseurs-chocolatiers sont toutes ouvertes et que la plupart d'entre elles ont également mis en place des systèmes identiques pour satisfaire leur clientèle.

Bernard Manguin: pourquoi click and poulettes ? Copier