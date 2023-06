Une chorale de 200 enfants sous la baguette de l'opéra national de Lorraine

Une chorale de 200 enfants, de 8 à 12 ans, monte sur scène à Nancy ce vendredi 8 et samedi 9 juin pour interpréter un répertoire de six chansons, apprises et répétées avec l'orchestre de l'opéra national de Lorraine, et son chef. Quelque 800 personnes sont attendues pour chacune des deux représentations, qui se tiennent à 19h à l'Octroi, boulevard d'Austrasie, à Nancy.

De "Carmen" à "Star-Wars"

Le projet, nommé "Tous en Chœur" a été mené pendant l'année scolaire dans six établissements scolaires, trois écoles et trois collèges, du secteur de Nancy, Tomblaine et de Vézelise. Les enfants ont ainsi appris les chansons au côté de professeurs de musique, avant de venir répéter tous ensemble dans la grande Halle de l'Octroi. "C'est incroyable d'être 200, et avec l'orchestre aussi", sourit Sheïma, en CM2 à l'école Ory, à Nancy.

La fillette de 10 ans suit avec attention la gestuelle du chef d'orchestre, posté en hauteur sur une estrade. "C'est lui qui nous dit quand on commence à chanter, quand on se lève, quand on s'assoit, il nous dirige", décrit Sheïma, alignée en rang serré au côté de ses camarades. Le répertoire est très varié : cela va de classiques de l'opéra, comme "Carmen" ou "La flûte enchantée", à des musiques de films, comme "Star-Wars".

Populariser l'opéra

La chorale s'est organisée en lien avec la Ville de Nancy, la métropole, le rectorat et la direction régionale des affaires culturelles du Grand-Est. "Ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est le voyage, la trajectoire qu'ont ces enfants parce qu'on croit vraiment à l'idée de l'éducation artistique et culturelle", confie Matthieu Dussouillez, directeur de l'opéra national de Lorraine, cette sensibilisation peut les aider à mieux vivre leur scolarité."

Les représentations sont à 19h à l'Octroi, boulevard d'Austrasie, à Nancy. L'accès est gratuit dans la limite des places disponibles.