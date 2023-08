Une chouette sauvée par des pompiers

Il était environ 13H ce lundi 14 août quand deux pompiers ont sauvé à l'église Notre-Dame de Tourlaville près de Cherbourg une chouette effraie qui était coincée entre un vitrail et un grillage de protection. C'est une habitante quia prévenu les sapeurs-pompiers.

ⓘ Publicité

La chouette est entrée par l'intérieur de l'église et à travers un carreau cassé. Il aura fallu l'échelle des pompiers et utiliser une pince coupante pour couper le grillage et libérer la chouette.

Un nouveau grillage de protection sera posé.