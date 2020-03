Une cigale géante au Beausset pour répondre aux critiques des touristes

Une cigale en acier de près de 280 kilos et d'1,80 mètre trône désormais à six mètres de hauteur sur un rond-point à l'entrée du Beausset. L'œuvre d'art de Pascal Cassien a été inaugurée ce jeudi matin par le maire de la commune, Georges Ferrero, en présence du conseil municipal, d'habitants et de l'humoriste Yves Pujol. Cette cigale consacre le patrimoine provençal et répond aux attaques formulées par certains touristes qui ne supportent pas les stridulations de l'insecte.

"Les cigales, c'est insupportable." (Un touriste dans le Var)

Nous sommes en plein été 2018. Les cigales s'en donnent à cœur joie au Beausset, comme partout en Provence. Mais ça déplaît à un couple de touristes, en vacances dans la commune. Ils s'en plaignent au maire, évoquant l'impossibilité de s'entendre quand ils boivent leur pastis.

Un peu interloqué, Georges Ferrero leur explique qu'en Provence, les cigales, ça fait partie du décor. Mais ils sont plusieurs à s'en plaindre, presque à demander l'utilisation d'insecticide pour mettre un terme à cette nuisance sonore.

France Bleu Provence s'en mêle

L'information parvient aux oreilles d'une journaliste de France Bleu Provence. Sophie Glotin mène son enquête. Et c'est édifiant. Tellement incroyable que l'information est commentée dans le monde entier. "La médiatisation grâce à France Bleu Provence a fait que tout le monde nous en a parlé. À chaque fois qu'on se déplaçait pour des jumelages ou que nous recevions, il était question de l'affaire des cigales", commente Georges Ferrero. Des témoignages de Chine, d'Amérique du Sud, d'Italie, d'Espagne ou encore de Suisse, la liste n'est pas exhaustive.

Le sujet pourrait évidemment faire sourire. Mais il est pourtant très sérieux car "les cigales, c'est notre patrimoine. On doit comprendre qu'ici, c'est le pays des cigales. On doit les écouter, et non les supporter" défend le maire de la commune.

Un couple du Beausset a même eu l'idée de faire des tee-shirt à l'effigie de la bestiole, avec un message sans équivoque : "Si tu n'aimes pas les cigales, casse-toi !" Luciano, qui en a eu l'idée avec son épouse, enfonce le clou : "S'ils viennent (les touristes), ils acceptent notre façon de parler, notre accent et les cigales. Ça fait partie de notre identité, et si ça ne leur plait pas, qu'ils ne viennent pas."

Un couple qui défend les cigales © Radio France - Christelle Marquès

"La cigale, ici, c'est la reine." (Georges Ferrero)

Georges Ferrero, très ému de cette dernière manifestation (il ne se représente pas pour un prochain mandat) a salué le travail de l'artiste originaire du Beausset, Pascal Cassien, pour cette magnifique œuvre d'art qui montre que "ici, la cigale, c'est la reine". Reine aussi d'une chanson grâce au groupe Aïoli et son titre "Touche pas aux cigales", directement inspiré de "l'affaire des cigales".

Georges Ferrero, le maire du Beausset, embrasse une réplique de la cigale géante © Radio France - Christelle Marquès