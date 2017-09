Une cigogne en balade dans le centre de Perpignan

En pleine période de migration vers l'Espagne et l'Afrique, une cigogne fait visiblement une pause dans le centre de Perpignan.

On le sait, on peut parfois tomber sur de drôles d'oiseaux à Perpignan... Ce vendredi matin, une cigogne a été aperçue dans le centre ville de Perpignan vers 8h00, près de l'espace Méditerranée. L' oiseau, seul, semble en bonne santé, peut-être fatigué puisque les cigognes migrent en ce moment vers le sud, en direction de l'Espagne et de l'Afrique.

Les pompiers ont tenté ce vendredi matin de capturer l'animal mais pour l'instant sans succès. Après avoir arpenté un trottoir près des voies sur berges, la cigogne s'est envolée et s'est posé à une centaine de mètres de là sur le toit d'un des bâtiments de l'espace Méditerranée.

la cigogne a trouvé refuge sur un toit des bâtiments de l'espace Méditerranée de Perpignan © Radio France - Simon Colboc

Les cigognes passent régulièrement au dessus de Perpignan en cette période de migration mais il est assez rare de les voir s'arrêter. Celle-ci est-elle blessée, fatiguée ou bien perdue ?