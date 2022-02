Une cigone a élu domicile à Amiens depuis cet automne

Elle est devenue une véritable star à Amiens. Une cigogne a fait son nid dans la ville. Arrivée en octobre, elle a été prise charge par les associations de protection des oiseaux. Relâchée dans le parc du Marquenterre, elle a fait son retour à Amiens. Vous avez été nombreux à la prendre en photo.

Claudie fait une drôle de rencontre lundi sur le parking de la clinique de l'Europe à Amiens. Elle est tombée sur une cigogne blanche. "Je ne m'y attendais pas du tout. On était à deux mètres d'elle. Je me suis souvenu que j'avais vu sur Facebook des gens qui avait mis une photo qu'il y avait une cigogne dans le sud d'Amiens. Mais ça me semblait un peu gros. Donc je l'ai prise en photo pour faire, voir à mon entourage", raconte cette Amiénoise.

La cigogne baguée aux Pays-Bas a été vue pour la première fois au mois d'octobre, en pleine période de migration, sur le parking d'un supermarché au sud d'Amiens. Elle est restée pendant une semaine jusqu'à ce que les associations de protection des oiseaux la prenne en charge et l'emmène dans un centre de soins à Calais.

Prise en charge dans un centre de soins à Calais

"On pensait qu'elle était faible, que potentiellement elle avait un membre cassé ou quoi que ce soit. Mais en fait, rien du tout. Tout allait bien pour elle", raconte Anne Gaëlle Mothé, chargée d'études au sein de l'association Picardie Nature.

La cigogne a été ramenée dans la Somme et relâchée au parc du Marquenterre, une réserve naturelle de la Baie de Somme. Il lui a fallu seulement une à deux semaines pour retrouver le chemin d'Amiens. Et depuis, elle n'a pas bougé.

Relâchée dans le parc du Marquenterre, mais de retour à Amiens

Si elle reste en ville, ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons. "Elle a très rapidement compris le lien entre humains et nourriture à profusion. Si on veut qu'elle reprenne son attitude de cigogne naturelle, il faut arrêter de la nourrir complètement, même s'il y a de fortes chances qu'elle reste quand même à vie sur Amiens", précise Anne Gaëlle Mothé.

La cigogne est un oiseau migrateur. Si la nature reprenait ses droits, elle migrerait pendant l'hiver vers les pays chauds.

Merci aux auditeurs de France Bleu Picardie qui nous ont envoyé leurs photos et vidéos. Nous avons réalisé un montage, ce qui donne ce petit film.