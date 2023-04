Une Citroën 2 CV en bois fruitier star d'une prochaine vente aux enchères à Montbazon

Nous l'avions rencontré dans son atelier de Sennevières , dans le Sud-Touraine, en 2017. Michard Robillard, menuisier à la retraite, venait de construire de ses mains une Citroën 2 CV un peu originale. Sa carrosserie est faite en bois fruitier. Un travail d'orfèvre qui lui aura pris six longues années. Et ce n'est pas qu'un objet de collection car la deudeuche type AZKA roule !

Aujourd'hui, Michel Robillard décide de s'en séparer, attristé par le décès de sa femme, l'hiver dernier. L'ex-artisan, qui a écumé plus de 700 salons avec sa 2 CV, a reçu des offres du monde entier. Beaucoup, trop même, à ses yeux. Un peu perdu, il s'est donc tourné vers la famille de commissaires-priseurs Rouillac, pour opérer la vente.

Prix estimé entre 150.000 et 200.000 euros

Les enchères auront lieu lors de la 35e Garden Party du château d'Artigny, à Montbazon, les 4 et 5 juin. Le prix de cette belle voiture est estimé entre 150.000 et 200.000 euros. Au menu aussi de cette vente : un tableau de Gustave Courbet "La Grande baigneuse", qui devrait partir à plus de 300.000 euros ou encore une toile intitulée "T.34" du Japonais Kazuo Shiraga, datant de 1962, qui est estimée à plus de 500.000 euros.

Une partie des œuvres sera exposée du 23 au 25 juin à Paris. Il faudra attendre le 2 juin pour les voir toutes au château d'Artigny, quelques jours avant la vente.