Une collecte de jouets d'occasion dans le Territoire de Belfort jusqu'au 27 novembre

Vos enfants ont peut-être des jouets qu'ils n'utilisent plus ? Et si vous les donniez, au lieu des les jeter ? C'est le principe de l'opération "Laisse parler ton cœur", créée par l'entreprise à but non lucratif ecosystem. Lancée en 2010, l'initiative permet ensuite de redistribuer ces jouets aux plus modestes.

9 points de collecte dans le Territoire de Belfort

Dans le Territoire de Belfort, la collecte sera réalisée du 20 au 27 novembre. Les jouets récupérés seront remis à l'organisme Ressourcerie 90. Les points de collecte sont les suivants :

Déchetterie de Châtenois-Les-Forges, route de Brevilliers

Déchetterie de Danjoutin, ZAIC du Grand Bois

Déchetterie de Sermamagny, desserte du Pays-sous-Vosgien

Centre Communal d’Action Sociale, 14 bis rue Strolz à Belfort

Mairie annexe, rue de l’Ancien théâtre à Belfort

Mairie de Bourogne, 5 rue des Ecoles

Mairie de Bessoncourt, 19 rue des Magnolias

La Ressourcerie 90, rue de Soissons à Belfort

La Ressourcerie 90, 9 avenue du Général-de- Gaulle à Valdoie

Tous les jouets d’occasion en bon état et complets sont attendus dans les points de collecte : jouets électriques, électroniques, en bois, de société, puzzles, peluches, poupées, déguisements…

Les jouets collectés seront ensuite triés, testés, complétés, nettoyés et remis en état si nécessaire, pour qu’ils soient offerts à des familles en difficultés ou revendus à prix solidaires, à l’occasion des fêtes de fin d’année.

En 2020, 120.000 jouets ont été récoltés en France via cette opération.