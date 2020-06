Une collecte de photos du confinement lancée à Châteaulin

La période a été pour le moins particulière, et la ville de Châteaulin voudrait en garder des traces ! La mairie lance un travail de collecte de photos, vidéos et témoignages. Dans un communiqué, la municipalité évoque : "Une situation unique dans l’histoire récente. Pour garder la trace de cette période particulière (...) Nous faisons donc appel aux habitants, photographes et vidéastes amateurs et/ou professionnels qui durant le confinement auront arpentés les rues de la ville, de jour comme de nuit. Nous invitons également les Châteaulinois à partager leurs témoignages de confinés (dessins, écrits…)".

Pour la mémoire de ceux qui s'y intéresseront dans le futur

"Notre mission est de collecter pour enrichir la mémoire de la Ville et pour la mémoire de ceux qui s’y intéresseront dans 50, 100 ou 200 ans". Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leurs contributions à communication@chateaulin.fr.