Une commune de Corrèze met sa mairie aux enchères

La petite commune de Saint-Priest-de-Gimel, en Corrèze, met sa mairie aux enchères. Prix de départ : 125.350 euros pour cette bâtisse du 19e siècle. La municipalité souhaite ainsi renflouer les caisses.

Les 400 habitants de la petite commune de Saint-Priest-de-Gimel, en Corrèze vont bientôt avoir une nouvelle mairie. Dans un mois, fin mars-début avril, tous les administrés seront reçus dans un bâtiment flambant neuf, situé dans le centre-bourg. L'actuelle mairie, elle, ne servira plus. La bâtisse de la fin du 19e siècle est en vente depuis septembre 2015, dans une agence immobilière, sans grand succès.

"Pendant un an et demi, on ne s'est pas trop inquiété de savoir si l'on aurait des visites, explique Bernard Barrot, le maire de Saint-Priest-de-Gimel. Ce n'était pas vraiment pressé. Mais là, la donne change, vu que l'on déménage bientôt et que l'on a toujours pas vendu. On a bien eu quelques touches mais rien de sérieux."

Un besoin de renflouer les caisses pour faire des investissements

Il fait donc appel à une agence immobilière spécialisée dans la vente de bâtiments de collectivités territoriales, Agorastore.fr, et, ensemble, décident d'une vente aux enchères, sur internet. Elle a commencé le lundi 27 février et se termine le vendredi 3 mars. Une semaine top chrono pour trouver un acheteur. Prix de départ : 123.350 euros. C'est inférieur aux 150.000 proposés en agence depuis un an et demi.

"Il faut savoir faire des concessions, car ce n'est pas possible de garder cette mairie, l'entretenir serait beaucoup trop coûteux. Et une petite commune comme nous ne peut pas le permettre, il y a donc un besoin urgent de la vendre", avoue Bernard Barrot, qui vente le charme de sa mairie.

"Il y a 190 m² habitables avec étage, un grand terrain de 850 m² et un garage. On peut y faire du locatif, sans problème. Bon, bien sûr cela demandera un peu d’aménagement", sourit l'élu.

Pour l'instant, ses arguments peinent à convaincre. Il n'y a eu qu'une seule visite depuis lundi et toujours pas d'offre, puisqu'il faut visiter pour enchérir.