Une commune du bocage mayennais transforme la cabine téléphonique en "boite à livres"

Le bourg de Levaré, à quelques kilomètres de Gorron, a eu la bonne idée de conserver la cabine téléphonique pour en faire un petit lieu de culture.

C'est devenu très tendance à la campagne. Les cabines téléphoniques ne servent désormais plus à passer un coup de fil avec l'avènement du portable. Elles sont devenues inutiles et obsolètes. Cela dit, certaines municipalités rurales ne souhaitent pas s'en séparer. Pas question de les mettre à la casse. La commune de Levaré, dans le nord Mayenne, a donc, à son tour, succombé à la mode. Elle a décidé de conserver la cabine téléphonique, installée au coeur du village, et de la "recycler" en "boite à livres".

A l'intérieur de la cabine téléphonique, des livres, des magazines © Radio France

Sur le site de la mairie de Levaré on peut lire ce message : "Cette 'boite à livres' vous permet d'emprunter le livre de votre choix et de déposer vos livres pour les partagers avec d'autres lecteurs. N'hésitez pas à faire vivre cette idée originale".