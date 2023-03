Une commune du Finistère fait plier la Poste : elle pourra garder ses noms bretons

Plouégat-Guérand, 1.065 habitants, dans le Nord Finistère a obtenu gain de cause. Elle pourra conserver les noms de ses 140 lieux-dits. La Poste lui demandait de se soumettre à la loi 3DS qui oblige les communes de moins de 2.

000 âmes à nommer toutes leurs rues et à numéroter l'ensemble de leurs bâtiments d'ici au 1er janvier 2026. Des noms "à la française" selon la Poste, avec les mots "allée, chemin, route, rue, impasse", etc. Mais les élus du conseil municipal ont tenu bon.

"La représentante de La Poste nous a dit que c'était obligatoire mais on a découvert trois jours avant de faire passer la délibération au conseil municipal qu'il y avait des alternatives qui étaient même recommandées pour conserver le caractère patrimonial de certains noms dont certains sont très anciens", raconte le maire Renaud de Clermont-Tonnerre. La solution : mettre le numéro suivi du nom du lieu-dit par exemple "1 Keramoal" et non "1 rue de Keramoal". "Par exemple, chez nous on a lieu dit qui s'appelle "Blein Maro", qui veut dire le loup mort, ça c'est ancré dans l'histoire ancestrale de notre commune", explique l'élu.

Au nom de la poésie et de l'histoire

Renaud de Clermont-Tonnerre comprend bien la logique sous-jacente de la loi : "Si quelqu'un fait une crise cardiaque, c'est une question de minutes, donc que toutes les adresses soient géo-positionnées, nous sommes tous d'accord pour le faire. Simplement on n'était pas obligé de détruire ce patrimoine immatériel que sont nos noms de lieux-dits. L'efficacité doit céder le pas à la poésie et à l'histoire", estime t-il.

Le conseil municipal a demandé un délai jusqu'à fin mai à La Poste, histoire de mettre à jour son annuaire. "Il y a quelques lieux qu'il faudra préciser parce qu'ils ont plusieurs noms, mais là encore, on peut le faire tout en respectant la toponymie bretonne. Par exemple, on peut dire Kermaria Nevez (nouveau) ou Kermaria Coz (ancien)." L'élu sourit, fier de la trouvaille de son conseil municipal. Selon lui certaines communes voisines s'en veulent déjà d'être allées trop vite.