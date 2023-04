Une commune lozérienne va tenter de battre le record du monde de la plus grande chenille humaine

De la danse des canards à la chenille qui redémarre. Le 15 août 2022, la commune lozérienne de Rieutort-de-Randon explosait le record du monde du nombre de participants à la danse des canards avec près de 1.500 personnes. Le 15 août 2023, elle va tenter de battre le record du monde de la plus grande chenille humaine. "La chenille, c'est populaire. On espère accueillir entre 2.000 et 2.500 participants. La chenille devrait s'étendre sur environ trois kilomètres" affirme Sébastien Coulomb, président des Traileurs du Randon, qui organise l'événement. "Le record du monde appartient pour l'instant à Saint-Brieuc avec 1.336 personnes' précise-t-il. L'inscription est fixée à deux euros. Un chapeau sera offert. RDV 14h le 15 août 2023 sur la place du village.

Affiche - RF

L'économie locale en profite

Située en Margeride, la commune de Rieutort-de-Randon, forte de 776 habitants, a vu sa population doublé l'année dernière lors du record du monde du nombre de participants à la danse des canards. "On a écoulé 37 fûts de bières. La boulangerie, le restaurant et l'hôtel ont fait le plein. C'est bon pour l'économie locale" conclut Sébastien Coulomb. Ce dernier prévoir déjà un événement encore plus grand en août 2024.