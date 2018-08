Valenciennes, France

Dans l'ancienne salle de jeux de la maison familiale, Ophélie Manca, seulement 21 ans a réussi à installer dans moins de 10m2 l'attirail du parfait cordonnier avec toutes les machines pour réparer les chaussures mais aussi pour faire les clés.

La jeune femme formée dans la pub s'est vite reconvertie car malgré son jeune âge elle est tombée amoureuse de ce métier ancestral, elle a réussi le concours des compagnons du devoir et elle s'est ensuite formée chez un cordonnier de Valenciennes, mais comme elle n'avait pas suffisamment d'argent pour installer ensuite son magasin elle a décidé d'innover et de proposer ses services à domicile.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Elle livre donc dans un rayon de 10 km autour de Valenciennes au domicile ou au travail des clients qui pour la plupart ont entre 30 et 60 ans pour des tarifs équivalents à ceux pratiqués en magasin

Et pour la jeune femme presque aucune cause n'est perdue en matière de chaussures abimées, elle se considère un peu comme une chirurgienne qui redonne la vie à toutes les paires qui au fil des ans ont perdu de leur talon, de leur couleur, et de leur brillance. L'amoureuse des godillots et autres bottines tente tout pour sauver ce qui est pour beaucoup des objets fétiches.

Ophélie Manca est joignable au 06.79.13.76.29 ou sur sa page facebook Cordonnière Manca