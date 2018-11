Une corne de rhinocéros d'une valeur de 200.000 euros saisie chez un particulier dans l'Hérault

Hérault, France

Dans le courant du mois d'octobre, les inspecteurs de l'environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de l'Hérault, épaulés par des inspecteurs des brigades mobiles d'interventions spécialistes de la convention de Washington, ont procédé à la saisie d'une corne de rhinocéros noir (Diceros bicornis) mise en vente sur internet. L'enquête a duré près d'un an et a débouché sur une perquisition au domicile d'un particulier.

Cette corne mesure 75 cm de hauteur et sa mise à prix était de... 200.000 euros !

Mise en vente sur des sites discrets

La corne était mise en vente au travers de sites de commerce en ligne, très discrets, basés à l'étranger et peu regardant sur la nature des annonces mises en ligne. L'origine du spécimen reste pour l'heure inconnue.

Le mis en cause n 'a fourni aucune explication permettant, en l'état de l’enquête, d'en déterminer l'origine.